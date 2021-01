Regresa Turboman: Eduardo Vargas anotó un gol en la victoria de Atlético Mineiro contra Fortaleza

Este domingo, el Atlético Mineiro derrotó 2-0 a Fortaleza por la fecha 33º del Brasileirao, donde el chileno Eduardo Vargas marcó uno de los tantos del partido en la caza por el primer lugar.

El delantero nacional disputo el encuentro hasta el minuto 80′, donde marcó el último y definitivo tanto del conjunto “Galo” a los 67′ del segundo tiempo tras capturar el rebote luego de fallar el tiro penal. Antes, el futbolista brasileño Guillherme Arana había abierto el marcador a los 57′.

Con este resultado el equipo del exjugador de Tigres de México, llega a dos goles y asistencias en esta temporada, donde junto a su equipo se ubicaron en la segunda ubicación de la liga brasileña con 60 unidades a tan solo 3 del líder Inter de Porto Alegre.

El siguiente desafío de Mineiro será el miércoles 3 de febrero contra Goias por el Brasileirao.

Eduardo Vargas 🇨🇱 wasted the penalty, but scored on the rebound.#CAMxFORpic.twitter.com/esI7tVoBKN

— Brasileirao Play English (@BrasileiraoP_EN) January 31, 2021