Diego Sánchez quiere estar en la Roja tras la salida de Rueda: “Siento que podría haber estado en la nómina”

Mientras el banco de la Selección Chilena de Fútbol sigue sin entrenador de cara a los duelos ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias a Qatar 2022, Diego Sánchez continúa preparando los últimos tres duelos de Unión Española en el Torneo Nacional.

El portero hispano, tras la salida de Reinaldo Rueda, sigue trabajando pensando en la Roja “siento que podría haber estado en la nómina. Si las cosas no se dieron es porque quizás no fui del gusto del técnico que estaba ahí de turno, es entendible”, comentó.

En conversación con ESPN Chile, Sánchez aventuró los motivos por los cuales Reinaldo Rueda no lo llamó a la Selección Chilena “no se puede exigir que me llame, sin que quizás no le guste mi estilo de juego, pero creo que era una opción valida en la selección”, dijo el portero.

Sobre la actualidad de Unión Española, el capitán de los rojos aseveró que “queremos pillar a Calera, terminar segundos si es que se puede y después ver si se da el Campeonato. Sabemos que la meta más próxima es Calera y que podemos llegar”, comentó.

“Ellos (con Universidad Católica) tienen partidos entre ellos en la penúltima fecha. Nosotros jugamos con la U y si ganamos, nos despegamos más“, cerró.