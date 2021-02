Misael Dávila y salida de Ronald Fuentes: “No nos sorprende mucho la decisión que tomen los directivos”

Unión Española volvió a los triunfos tras derrotar a Curicó Unido por 4-2, cortando una mala racha de seis partidos sin ganar.

El mal momento de los hispanos llevó a que la dirigencia despidiera a Ronald Fuentes, y durante esta jornada se confirmó la llegada al banco de Jorge Pellicer.

Sobre la salida Fuente se refirió el volante Misael Dávila, quien en conversación con Los Tenores, afirmó que no le sorprende la decisión de la directiva, y que han pasado varias cauciones en los últimos días.

“Nos dolió bastante la salida del profe. Si bien es cierto que esto se guía por los resultados, lo concreto es que estábamos terceros. Fue un poco raro lo que pasó, pero no nos sorprende mucho la decisión que tomen los directivos. Han pasado muchas cosas estas últimas semanas y es lamentable“, señaló.

Además se refirió a la partida de Cristián Palacios, Mauro Caballero y Harold Cummins, asegurando que “no había visto yo que el goleador del equipo se fuera faltando algunas fechas“.

“No lo había visto antes, no me había tocado, pero es parte de las decisiones que toma el club, ellos sabrán el por qué decidieron que se fueran tantos jugadores y todos titulares”, añadió el futbolista.

Asimismo, valoró la llegada de Jorge Pellicer, y lo elogió manifestando que era un técnico que sabe las distintas facetas del juego. “A Pellicer lo tuve en Iquique en 2011, es un técnico que la tiene clarita, maneja muy bien las distintas facetas de juego, cuando estuve con él manejaba muchos sistemas en un mismo partido, creo que para el grupo en sí es muy bueno”, sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras para el bajón anímico en la segunda ronda, lo que les impidió seguir luchando por el campeonato. “A diferencia de Católica o Calera, somos un plantel más corto, tenemos mucha gente joven. Creo que faltó un poco más de experiencia“, sentenció.