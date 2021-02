Luis Jiménez y su frustrado paso a la U: “Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile. Él mintió”

Palestino ha tenido un repunte durante la segunda rueda del Campeonato Nacional, siendo el tercer equipo con mejor rendimiento tras conseguir 28 puntos de 42 posibles.

Este buen momento ha resaltado la figura del “Mago” Luis Jiménez, quien en conversación con DirecTV Sports se refirió a su frustrado paso a Universidad de Chile, disparando contra Sabino Aguad.

“Las declaraciones de Johnny Herrera no me sorprendieron, yo hablé con él. Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile. Él mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso. Johnny lo sabía”, aseguró el volante.

Sin embargo, el exjugador del Inter de Milán no le cerró las puertas a un posible arribo a la U. “Estoy muy cómodo en Palestino, tengo un año más de contrato, pero en el fútbol no hay nada seguro”.

Asimismo, tampoco descartó un posible regreso a la selección chilena. “Lo que más me ha gustado en mi estadía de Palestino es que he podido ser un aporte. Estoy muy feliz. Yo trabajo duro, si me tocara ir a la selección quiero estar de la mejor manera y dependerá del entrenador”, sentenció.