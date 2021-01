“No veía la hora de volver”: Kun Agüero confirmó que se recuperó del Covid-19

Este domingo el Manchester City recibió una excelente noticia, ya que su delantero Sergio “Kun” Agüero confirmó su recuperación tras haberse contagiado de Covid-19.

El delantero argentino, se encontraba en cuarentena tras haber revelado a través de sus redes sociales hace 10 días que tenía coronavirus. Sin embargo, bajo el mismo medio, el “Kun” informó que está recuperado y pronto podrá retornar a los trabajos bajo las órdenes de Pep Guardiola.

En su cuenta de Twitter, el trasandino publicó: “Ya recuperado del COVID-19 estuve hoy en el gimnasio del club y pronto me sumaré a los entrenamientos con mis compañeros. No veía la hora de volver“.

Su último partido oficial por los Citizens, fue el 3 de enero en la victoria 3-1 sobre Chelsea por la fecha 17º de la Premier League. Sergio Agüero, reaparece en un gran momento que viven los de “Pep”, ya que son lideres de la liga inglesa con 44 puntos y un partido menos, el próximo encuentro del Manchester City será el miércoles 3 de febrero contra Burnley por el torneo inglés.

Ya recuperado del COVID-19 estuve hoy en el gimnasio del club y pronto me sumaré a los entrenamientos con mis compañeros. No veía la hora de volver//Fully recovered from COVID-19, I was at the club's gym today, and soon I'll be back training with my team mates. Can't wait 🤟🏽

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 31, 2021