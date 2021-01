Leeds United de Marcelo Bielsa dio vuelta el marcador y derrotó como visitante al Leicester City

El Leeds United consiguió un gran triunfo por 3-1 sobre el Leicester City en fecha 21º de la Premier League. El equipo de Marcelo Bielsa comenzó el encuentro perdiendo, pero logró llevarse los tres puntos del King Power Stadium.

Los dirigidos por el “Loco” tuvieron un inicio difícil, ya que al minuto 13′ del primer tiempo, el inglés Harvey Barnes abrió el marcador para los “Foxes”, tras un ajustado remate con derecha al poste más lejano del joven portero francés, Illan Meslier.

Sin embargo, solo dos minutos después (15′) llegó la reacción del Leeds, ya que el irlandés Stuart Dallas concretó el empate, luego de un gran contragolpe.

Ya iniciado el segundo tiempo, el goleador del equipo, Patrick Bamford apareció y al minuto 70′ dio vuelta el marcador anotando el 2-1 para “The Whites” con un potente zurdazo. Finalmente, Jack Harrison decretó el definitivo 3-1 a los 84′ del encuentro luego de la asistencia de Bamford.

Con esta victoria, el Leeds United se ubicó en el duodécimo lugar (12) de la tabla de posiciones con 29 puntos, donde se acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales, aunque su próximo enfrentamiento será el miércoles 3 de febrero contra el Everton de James Rodríguez por la liga inglesa.

👏 Huge three points! Massive performance! The lads did you proud!

— Leeds United (@LUFC) January 31, 2021