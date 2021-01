AC Milan se mantiene firme en el liderato de la Serie A tras ajustada victoria contra Bologna

Este sábado se disputó la jornada 20º de la Serie A, donde el AC Milan consiguió una victoria tras derrotar por un ajustado 2-1 al Bologna. Con esto se mantiene firme en el primer puesto de la tabla de posiciones.

El conjunto rojinegro superó por un ajustado marcador al equipo del chileno Gary Medel, quien se encuentra recuperándose de una lesión. Los comandados por el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, a quien le atajaron un penal al minuto 26′ del primer tiempo, sin embargo el rebote lo alcanzó el delantero croata Ante Rebic y marcó el 1-0.

Ya en la segunda parte, al minuto 54′ el futbolista Adama Soumaoro cometió una mano dentro del área Rojiazul, donde, desde los doce pasos el mediocampista marfileño, Franck Kessié puso el segundo tanto del partido.

El descuento para el Bologna fue gracias al gol del italiano Andrea Poli, poniendo en suspenso el partido. Pero, aún así los dirigidos por Stefano Pioli mantuvieron el 2-1 hasta el final del partido.

Con este triunfo, el AC Milan sigue a pasos firmes en el liderato con 46 puntos, superando a su escolta Inter de Milan (41 unidades), quienes juegan esta tarde contra el Benevento a las 16:30 horas. El próximo desafío del conjunto capitalino es el domingo 7 de febrero frente al Crotone, equipo del nacional Luis Rojas.

Harder than we'd like but 3 points in the bag 👍

È così che si inizia il girone di ritorno: con i tre punti! 👍#BolognaMilan #SempreMilan @emirates pic.twitter.com/EAxQz8BDq4

— AC Milan (@acmilan) January 30, 2021