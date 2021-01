Aseguran que la ANFP ya logró un acuerdo con Matías Almeyda para que sea el nuevo técnico de la Roja

La Roja está muy cerca de tener nuevo entrenador. Según consigna La Tercera durante este viernes, la ANFP habría llegado a un acuerdo con Matías Almeyda para que sea el sucesor del colombiano Reinaldo Rueda.

Al respecto, indican que “en Quilín aseguran que Matías Almeyda está a solo un detalle de transformarse en el nuevo técnico de la selección chilena. ¿Qué falta? Que el argentino destrabe su salida del San José Earthquakes de la Major League Soccer de Estados Unidos”.

En esa línea, añaden: “Desde la ANFP señalan que es el propio adiestrador el encargado de arreglar los términos de su finiquito. En Quilín esperan que esta situación se resuelva en las próximas horas. La relación entre el transandino y la institución es buena”.

“Por ahora, es eso lo que separa al exvolante de la Lazio y River Plate, entre otros, de la banca de la Roja. En lo demás ya existe un completo acuerdo, tanto en los aspectos económicos como en los términos del contrato“, agregan desde el medio.

Finalmente, sostienen que “según trascendió, la indemnización rondará los US$ 500 mil, cantidad que el propio DT estudia asumir. Almeyda ganará en la Roja US$ 1,5 millón anual, un salario menor que el que se embolsaba Rueda por año: US$ 2,5 millones”, agregan desde el medio.