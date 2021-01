Hinchas de Unión Española llegaron hasta Santa Laura para manifestarse en contra de la dirigencia del club

Unión Española informó la desvinculación del entrenador Ronald Fuentes y su cuerpo técnico, debido a los malos resultados obtenidos en los últimos partidos, a cuatro fechas del final de campeonato.

Actualmente, el elenco hispano está 3° con 48 puntos con la posibilidad de ir a la Copa Libertadores, sin embargo la dirigencia del club tomó esta determinación por temor a que se les escape esta opción.

Los hinchas de Unión Española conocidos como la Furia Roja, llegaron hasta el Estadio Santa Laura para manifestar su descontento con las decisiones tomadas hasta ahora a través de carteles y un comunicado. “Nosotros estamos en contra de todo aquel que no represente ni defienda nuestros colores con la garra, el ímpetu y el sacrificio que amerita vestir una camiseta con 123 años de historia. Esto va para todos, sin distinción entre jugadores, dirigentes o dueños del club”, comenzó el escrito.

“No aceptaremos que nuestro amado club lleve 11 partidos sin conseguir resultados. Con este plantel corto, pudimos pelear el campeonato, por lo que no hay excusa para no seguir haciéndolo. Nuestro amor y fidelidad al club no depende de resultados, por lo que está demás aclarar que jamás abandonaremos, pero descansar en la mediocridad no es parte de los valores que queremos que caractericen a nuestra institución”, enfatizaron en el texto.

Finalmente, en parte del comunicado, la Furia Roja apuntó sus dardos tanto al DT, los futbolistas y quienes están a cargo de la institución. “No bancaremos a nadie que no quiera gloria para Unión Española, por lo que no respaldamos a un director técnico – hoy cesado de sus funciones- que, peleando el primer lugar, no tenga como meta ser campeón. Así como tampoco respaldamos la nula entrega del plantel, lo que consideramos una falta de respeto para todo simpatizando de nuestro club. Sabemos que los resultados muchas veces vienen determinados por las inversiones y políticas que tienen quienes dirigen al club desde arriba, por lo que la consiga es fuerte y clara: No queremos dirigentes identificados con otros clubes, ni un dueño al cual le importa poco y nada lo que suceda con el club“.

Este domingo, el cuadro hispano, dirigido por César Bravo, visitará a Curicó Unido a las 21:00 horas en el Estadio de La Granja.

Aquí puedes revisar el comunicado completo e imágenes de lo ocurrido: