Gustavo Quinteros: “No vamos a gastar energía en pensar en los resultados de los rivales, no nos sirve de nada si no ganamos”

Este domingo, Colo-Colo enfrentará a Unión La Calera con la misión de sumar para avanzar en la tabla y así alejarse del descenso y del partido por la permanencia, que con la victoria de Deportes Iquique a los cementeros, los albos lo estarían disputando.

El entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, afirmó que están enfocados en pensar solo en ellos mismos antes que en los otros encuentros, sobre todo en el de esta tarde donde Coquimbo Unido recibirá a Universidad de Chile a las 19:00 horas. “Hablamos claramente con el plantel que tenemos que gastar solo energía en nosotros, no perder esa energía en los resultados que puedan tener otros equipos, tenemos que pensar solo en nosotros. A nosotros no nos sirve de nada depender de un equipo, dependemos de nosotros, tenemos que ganar los tres puntos, mejorar en el juego, ahora tenemos más confianza y los jugadores están más sueltos. Tenemos que pensar que si ganamos podemos alcanzar a otro equipo, si Coquimbo no saca un buen resultado mucho mejor por supuesto, pero no vamos a gastar energía en pensar solo en los rivales, no nos sirve de nada si no jugamos bien y ganamos“.

El DT también comentó la situación de Iván Morales, quien fue trasladado a la casa Alba para garantizar la disciplina que se requiere para su rendimiento deportivo. “Iván nunca faltó a un entrenamiento, nunca llegó tarde, cuando él se recuperó de su lesión estuvo siempre a disposición, siempre entrenó al cien por ciento y se ganó un lugar por sus actuaciones. Todos los jugadores de fútbol son personas que tienen su vida priva y se ha decidido solucionar esto de forma privada. El club habló con Iván, nosotros hablamos con Iván, es un tema delicado, pero la vida privada del jugador la vamos a resolver de forma interna. Para el bien del equipo, del club y del jugador vamos a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder“.

Quinteros también fue consultado por la situación de Nicolás Blandi, quien podría partir a Argentina en el próximo campeonato. “Es un jugador importante y tiene un currículo importante, de eso no tenemos dudas. A veces en las temporadas por distintas situaciones no pueden mostrar su mejor nivel, Nicolás tuvo muchas lesiones que lo han postergado, se está recuperando de un golpe que tuvo en el tobillo, no está entrenando de forma normal. Es un gran profesional y está comprometido, no tengo dudas que él quiere triunfar en Colo-Colo. Del tema de su salida, no estamos pendiente en lo que va a venir, estamos todos enfocados de sacar a Colo-Colo del lugar donde estamos”.

Finalmente, el entrenador explicó cuál es el estado de Matías Fernández, Leonardo Valencia, Jorge Valdivia y Marcos Bolados. “Matías Fernández entrenó de forma normal, está muy bien y es muy posible que lo tomemos en cuenta, a Leo lo vamos a esperar un día más, está entrenando casi normal. Al “Mago” le falta un par de días y se mete con el grupo, estamos recuperando a la mayoría. Bolados está entrenando de momento con el plantel, es una gran alegría que después de una operación tan grave pueda volver, ojalá se ponga bien lo antes posible, porque si lo podemos usar sería fantástico también”, sentenció.

Este domingo, los albos recibirán a Unión La Calera a las 18:30 horas en el Estadio Monumental.