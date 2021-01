Antonio Conte aclaró la situación de Alexis Sánchez: “Es jugador del Inter, debe estar concentrado y disponible para el equipo”

Este sábado, Inter de Milán enfrentará al Benevento por la jornada 20 de la Serie A. El cuadro lombardo sigue al acecho del AC Milan, que está puntero con dos unidades más que el equipo de los chilenos.

El tema que ha captado la atención en la previa de este compromiso ha sido el interés del elenco nerazzurri por el delantero de la Roma, Edin Dzeko, cuya negociación contemplaría a Alexis Sánchez como moneda de cambio.

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, no quiso referirse a la posibilidad de reforzarse. “¿ Dzeko ? No pedí nada. Siempre he dicho que este es un equipo fuerte que puede llegar hasta el final. Este año tuve poca influencia en todas las situaciones . No hablo de él, tengo un gran respeto por la Roma y sobre todo por mis jugadores. Y si alguien quiere irse, eso es otro asunto. De nada sirve crear situaciones de inestabilidad en el equipo. Enfrentamos todo de frente, no creo que sea correcto que ocurra este tipo de distracciones”.

Además, el DT enfatizó que el Niño Maravilla sigue perteneciendo a la institución. “Es un jugador del Inter, debe estar concentrado y disponible para el equipo”, sentenció.

El partido entre el elenco lombardo y el Benevento está programado para este sábado a las 16:45 horas.