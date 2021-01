Pablo Mouche y el momento de los albos: “Todos peleamos por lo mismo, que es dejar a Colo-Colo en Primera”

El atacante de Colo-Colo, Pablo Mouche, se refirió al actual momento que atraviesan los albos, quienes están complicados en la parte baja de la tabla.

En conversación con En Cancha, el trasandino valoró la última victoria del “Cacique” ante Coquimbo Unido, asegurando que ganar era el objetivo principal. “Se consiguió el objetivo que era ganar un partido clave, una final que nos jugábamos con un rival directo. El objetivo principal era sacar los tres puntos y sacar la diferencia justa para alargar los puntos con ellos. Era un partido fundamental y estamos contentos por el triunfo agónico”, señaló.

Además, comentó lo que esperaba para este campeonato y que todo el plantel está mentalizado en dejar a Colo-Colo en primera división. “Lo que uno imagina cuando llega a un equipo grande, por lo que significa Colo Colo, es salir campeón, ser protagonista en todos los torneos, clasificar a copas internacionales, hacer un buen papel en ellas, etc. Este año nos encontramos con muchos obstáculos, mucha irregularidad en el equipo y cosas que pasaron en el medio que impidieron que nosotros trabajáramos tranquilos. Pero lo aceptamos tal como está sucediendo“, detalló.

“Hoy nos encontramos en una situación diferente, donde todo el equipo está haciendo un trabajo extra y solo tenemos que aceptar esta situación que tenemos y asimilarla como tal. Todos peleamos por lo mismo, que es dejar a Colo Colo en Primera“, agregó Mouche.

Finalmente, el exBoca Juniors tuvo palabras para su renovación, manifestando su comodidad en Macul pero que hoy la prioridad era otra, y fue tajante en señalar que nunca le daría la espalda al club en caso de descender. “Nunca le diría que no a Colo Colo en una situación como esa”, sostuvo.

“Primero que todo no se me pasa por la cabeza, tengo toda la fe y la confianza que sacaremos esto adelante y que daremos vuelta esta situación, después con el término de este campeonato se va comenzar de cero y se van a cambiar muchas cosas (…) Insisto, no se me pasa por la cabeza que eso suceda, pero al mismo tiempo en cualquier circunstancia no le daría vuelta la espalda al club jamás“, sentenció el trasandino.