El drama de Christián Bravo con Peñarol: “Les hice saber que no voy a viajar sin mi familia”

Un difícil momento se encuentra atravesando el atacante nacional Christián Bravo, puesto que presenta diversos problemas para volver a Uruguay e integrarse a los trabajos con Peñarol.

Esto porque el chileno recibió un permiso especial para ingresar en el país oriental, pero este no contempla a su esposa ni a su hija.

Por esta razón, y en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, Bravo le informó al club charrúa que no volvería a presentarse si no viaja con su familia. “A Peñarol le hice saber que no voy a viajar sin mi familia. Accedí sin problemas a la baja de mi contrato y a todas las condiciones que me pusieron, pero sin mi familia no voy a viajar. Cedí todo lo que pude ceder al club y el club cedió todo lo que podía cederme, pero ya no está en mis manos viajar o no”, recogió el medio La República de Uruguay.

“Creo que hay una carta de autorización de viaje para mí, pero sin mi familia y sólo durante un mes y medio, que es lo que duraría mi contrato. Si llego a viajar solo a Uruguay, me expongo a muchas situaciones. No sé en qué va a terminar lo de mi hija porque empieza el colegio y hay que resolverlo antes de tiempo”, agregó.

“Si mi familia se contagia acá en Chile, yo no puedo venir. Y si yo me contagio en Uruguay, no tengo quien me deje un plato de comida en la puerta de donde me esté quedando. Hoy mi familia es mi mujer y mi hija, y nadie más”, sentenció Bravo.