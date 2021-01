Christian Bravo no seguirá siendo futbolista de Peñarol

El delantero chileno Christian Bravo había anunciado hace unos días atrás que volvería a Peñarol el el termino de la temporada 2020, sin embargo, lo anterior finalmente no será posible.

“Sin embargo, esto no podrá ser, ya que el extremo o volante diestro no será considerado para la fase final del Campeonato Uruguayo, que contempla el Torneo de Clausura 2020″, sostienen desde AS Chile.

En esa línea, añaden: “Así lo confirmó Guillermo Varela, dirigente del conjunto aurinegro, en conversación con La Oral Deportiva, donde anunció que finalmente se rescindirá el contrato del jugador chileno”

“¿La razón? Luego de viajar a Chile en diciembre, para las fiestas de fin de año, Bravo no logró regresar a Uruguay y ya con el torneo en marcha, el club prescindirá de sus servicios“, agregan desde el medio.

Finalmente, sostienen que “el dirigente de Peñarol también contó que se trabaja en la rescisión de contrato del futbolista, quien ahora deberá buscar club, algo con lo que ya se había especulado en la última parte del 2020.