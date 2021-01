Hernán Crespo y la opción de dirigir a la Roja: “Sí, me gustaría”

Dos de los entrenadores que más suenan para llegar a la Roja, respondieron este lunes sobre si les seduce la opción de ser el reemplazante de Reinaldo Rueda: se trata del argentino Hernán Crespo y del español y actual DT del levante, Paco López.

En conversación con ESPN, el DT de Defensa y Justicia -con quien viene de proclamarse campeón de la Copa Sudamericana- fue sumamente tajante en su respuesta.

Al trasandino le consultaron por si lo seduce la opción y contestó: “Sí, me gustaría, pero no me parece correcto responder eso, por respeto a la gente de Defensa y su presidente. A no ser que le hayan hablado a él y me diga que la situación está. Y si existe, nos pondremos de acuerdo. Se hablan las cosas de arriba hacia abajo, del presidente hacia mí”, lanzó.

Respecto a López, aseguró que nadie ha conversado con él sobre la posibilidad de llegar a la banca nacional.

“A ver si zanjo ese tema, porque ya saben dónde está mi cabeza. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo no se ha puesto en contacto absolutamente nadie. Lo que les digo a mis jugadores cuando salen este tipo de noticias me lo aplico a mí: mi cabeza está en el Valladolid mañana, en el Levante y esa es la realidad”, manifestó.