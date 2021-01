Sebastián Galani sobre la posibilidad que Universidad de Chile se deje perder ante Deportes Iquique: “No se nos ha pasado por la cabeza”

Este domingo, Universidad de Chile enfrentará a Deportes Iquique, en un duelo en que ambos equipos están complicados con los promedios y pelean la parte baja, pero eso no es todo, porque los dragones celestes también están en puestos de descenso en la del campeonato 2020. Por esta situación, se especuló que a los azules les convendría perder ante los nortinos, ya que así ellos salen a flote en la tabla de este torneo y no tiene que correr la lista en la ponderada.

En conferencia de prensa, Sebastián Galani, descartó esa posibilidad y afirmó que saldrán a ganar. “Hemos escuchado sobre la situación en donde el equipo se deje perder, pero no se nos ha pasado por la cabeza. Necesitamos sumar de a tres y así meternos más arriba en la clasificación a copas internacionales. Iquique es un rival que va último en la tabla, pero siempre tiene ocasiones claras de gol y convierte. Tenemos que estar concentrados y tratar de demostrar buen fútbol”.

Sobre su rendimiento, el futbolista de la “U” afirmó que ha ido de menos a más desde que volvió a las canchas. “Si bien a principio de temporada teníamos un buen nivel colectivo, personalmente tuve algunas lesiones, si bien los partidos en que pude ingresar de vuelta de la pandemia, creo que no lo hice de la misma manera. A la hora de presionar creo que me desordeno, debo mejorar. He ido sumando minutos y me he sentido mejor y más cómodo después de la vuelta de la lesión”.

Finalmente, Galani reiteró que el objetivo de Universidad de Chile está en la parte alta de la tabla, aunque no se olvidan de los promedios. “Creo que tenemos que pensar en clasificar a alguna copa. Nuestro objetivo es ir a la Copa Libertadores, ganando podemos tener eso y también la sumatoria de los porcentajes en la ponderada. Si bien estamos complicados, pero ganando podremos salir de esa zona. Si bien no hemos sido un equipo regular, pero por algo estamos en esa posición. Quedan pocas fechas y tenemos que mostrar un mejor rendimiento en lo grupal y en lo personal”, sentenció.

El duelo entre azules y dragones celestes está programado para este domingo a las 19:15 horas en el Estadio Nacional.