Sebastián Beccacece se sinceró: “Hoy no tengo contacto con Jorge Sampaoli”

Sebastián Beccacece está sin club. Tras dejar Racing Club de Avellaneda, luego de la eliminación de Copa Libertadores a manos de Boca Juniors, el entrenador argentino busca dónde seguir su carrera, donde incluso apareció como opción para asumir el banco de la Roja.

En la tranquilidad de sus días, el argentino conversó con Clarín de Argentina y conversó respecto de varios temas, entre ellos su relación con Jorge Sampaoli luego de separarse tras la salida del casildense de la Roja.

“Hoy no tengo contacto con Jorge (Sampaoli). Sí con sus hijos. Estuve 13 años trabajando con él. Es el padrino de mi hija, pero hoy no tenemos esa conexión que tuvimos en un momento. Empezamos juntos y la verdad, desde Sport Boys hasta la Selección, pasaron un montón de cosas. Construimos una manera, una forma, cada uno tuvo su mirada, su forma de conducir, después surgió algún tipo diferencia“, dijo.

El citado medio trasandino le consultó sobre lo sucedido en Rusia 2018: “siempre lo he expresado. La intimidad y la discreción son sagradas. Tal vez, lo debería explicar el conductor. Yo fui un simple acompañante. Tengo valores que considero fundamentales. Eso yo no lo negocio. Hablo y me expreso donde tengo que hacerlo, en el campo de juego”, dijo Beccacece.

Al finalizar, tuvo palabras para su salida de Racing: “jugamos dos partidos, lo dominamos en el primero. En el segundo, se jugó como quiso Boca. Fueron justos ganadores, emocional y futbolísticamente. Nos superaron porque Tevez, Villa y Salvio estuvieron muy bien”, esgrimió.

“A Racing se le exige como a Flamengo, Boca y River. Está bueno que te pongan a la altura de esos equipos, pero para eso se requiere mucho más tiempo. Hicimos un papel muy digno en la Copa Libertadores”, cerró el exDT de la Universidad de Chile.