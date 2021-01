Se refuerza el líder italiano: AC Milan oficializó la contratación del delantero Mario Mandzukic

Continúan las buenas noticias en AC Milan. Tras el trascendental triunfo ante Cagliari, que mantiene firmes a los “rossoneros” como líderes absolutos de la Serie A, el equipo italiano anunció un nuevo refuerzo para enfrentar la recta final de la temporada: el delantero Mario Mandzukic.

El atacante croata llega a San Siro como agente libre tras su paso por el Al-Duhail de Qatar, y su contrato con los lombardos se prolongará hasta finalizar la actual temporada, donde tendrán la opción de extender el vínculo.

Con esto, el delantero de 34 años vuelve a la Serie A, donde vestirá su segunda camiseta tras haber jugado en la Juventus entre el 2015 y el 2019. Con la “Vecchia Vignora”, Mandzukic disputó 158 partidos, donde registró un total de 46 anotaciones y consiguió ser campeón de Italia en cuatro ocasiones.

Además, junto a los de Turín fue finalista de la UEFA Champions League en 2017, donde incluso marcó un memorable gol de chilena, el cual no fue suficiente para evitar la derrota por 4-1 ante el poderoso Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

Cabe destacar que Mario Mandzukic, quien lucirá la dorsal “9”, llega al Milan justo en la semana que Zlatan Ibrahimović volvió a la titularidad en el Calcio tras una complicada lesión que lo dejó al margen del equipo desde fines del año pasado, retorno en el que demostró por qué es la gran estrella del equipo, marcando dos tantos frente a Cagliari y dándole nuevamente la punta de la tabla a los “rossoneros”.

Sin duda alguna, el croata y el sueco prometen ser una letal dupla de ataque en el actual puntero de la Serie A, que presume ir con todo por su scudetto número 19 en Italia.

We have a new number 9⃣

Welcome, @MarioMandzukic9 👊#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd

— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021