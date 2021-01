Cristián Castañeda: “Si hay algo que puede salvarle el año a Colo Colo, es ganarle a la U”

Este domingo el Estadio Monumental será testigo de una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, duelo que tendrá el complemento de ver tanto a Colo Colo como a la Universidad de Chile luchando por el descenso.

Más de 19 años han pasado desde que la U venció por última vez a su archirrival en Macul, encuentro donde Cristián Castañeda fue capitán de esa escuadra “fui el capitán del último equipo que ganó allá, entonces, queremos revertirlo”, partió comentando en conversación con El Gráfico.

“Está bien que estemos en la historia, pero uno se cansa de eso, así que ojalá este plantel tenga la capacidad de revertir eso y que lo del público sea factor, y aprovecharlo, porque la llegada del bus, el calentamiento, siempre son hostiles. Puede ser un aliciente para que la U juegue tranquila y compita ante un rival que está en las mismas condiciones, porque yo creo que están a la par”, agregó el exlateral de los azules.

CONCURSO ⚽️🏆 | ¿AZUL o ALBO? Participa con tu celular y gana junto a ADN Deportes la camiseta de tu equipo favorito 🔥.https://t.co/XBHY6fMglQ #ADNSuperclásico pic.twitter.com/UA3yAUxE0a — Radio ADN (@adnradiochile) January 15, 2021

Respecto a los albos, Castañeda sostuvo que: “si hay algo que puede salvarle el año a Colo Colo, es ganarle a la U. Tienen mucho más que perder, porque si lo pierden, ahí sí que el año sería catastrófico. Entonces, es una buena posibilidad que tienen de salvar un año malísimo. Mira, aun si descendieran, el hincha colocolino no perdonaría perder con la U, así que va a ser un partido bravo”, indicó.

“Para Colo Colo no hay excusas hoy. La presión hay que traspasárselas a ellos, porque no es lo mismo descender y perder con la U, que descender y ganarle a la U. Siendo terribles las dos, para mí es más terrible perder con el archirrival después de tanto tiempo”, agregó Castañeda.

Al finalizar, aseguró que no habrá Superclásico por la promoción: “no creo, es difícil, no me preocupa eso. Hay que ir al Monumental y demostrar que se puede torcer la historia“, cerró.