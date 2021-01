Bryan Carrasco anticipó el duelo entre Palestino y la U: “Tenemos que ser protagonistas desde el primer minuto”

Este jueves, Palestino se medirá ante la Universidad de Chile por la fecha 30 del Campeonato Nacional, y sobre este compromiso se refirió el jugador “Árabe” Bryan Carrasco.

El “Velociraptor”, en conversación con En Cancha, anticipó lo que será este encuentro afirmando que deberán seguir jugando tal como lo han mostrado hasta la fecha. “Tenemos que ser protagonistas desde el primer minuto, como lo hemos venido haciendo este último tiempo de la mano del “profe Coto”. Hay que imponer nuestro juego, el que venimos demostrando, poner la pelota al suelo y tratar de hacer el juego que venimos haciendo todos estos partidos”, señaló.

“Tomar nuestros resguardos, porque no deja de ser la U. de Chile, pero también hacerles sentir el juego que estamos convencidos y que nos ha llevado a los buenos resultados en este último tiempo”, agregó.

También tuvo palabras para el alza del equipo tras la llegada de José Luis Sierra a la banca del “Tino”. “Con la llegada del “profe Coto”, yo y muchos jugadores volvimos a tener la confianza que venían mostrando tiempo atrás. Al profe le gusta más jugar, llegar por las bandas y eso me acomoda más a mí. Me he sentido súper bien, me ha hecho bien la llegada del “profe Coto”. Espero seguir así y aportar al equipo que es lo más importante“, aseguró Carrasco.

Finalmente, el formado en Audax Italiano sostuvo que “tenemos un muy buen plantel, tenemos que seguir igual en la misma senda, calidad hay mucha. Yo me doy cuenta en la semana, en los entrenamientos y es algo gratificante compartir camarín y cancha con ese tipo de jugadores”.