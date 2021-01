El duro informe arbitral contra Mauricio Zenteno que lo podría dejar varias fechas suspendido

Con polémica terminó el partido entre Deportes Iquique y Universidad Católica, encuentro que la UC ganó por la cuenta mínima y que tuvo de todo.

Esto porque el defensor de los “Dragones Celestes” Mauricio Zenteno fue expulsado en el minuto 39 por una dura patada contra el delantero “Cruzado” Fernando Zampedri.

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que tras el cierre del partido, el defensor ingresó a la cancha para encarar al juez César Deischler con insultos de grueso calibre.

Así lo dejó en claro el árbitro en su informe. “Ingresa al terreno de juego y me increpa diciendo cito textual: ‘soy cagón conchetumadre, te manejaron todo el partido culiao, en Concepción me cobraste un penal que no era conchetumadre’, debiendo ser controlado por parte del cuerpo técnico”, dice el escrito.

Por este hecho, Mauricio Zenteno arriesga entre 2 y 5 partidos de suspensión, según el Código de Procedimiento y Penalidades del Campeonato Nacional.