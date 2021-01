Gualberto Jara y su salida de Colo-Colo: “No me sentía respaldado o empoderado por la dirigencia”

Gualberto Jara, exentrenador de Colo-Colo fue despedido del club tras largos años trabajando en las series menores de la institución y un tormentoso 2020 al mando del primer equipo.

El técnico conversó con La Tercera y aseguró que nunca sintió un respaldo por parte de la directiva del club en medio del complejo periodo que tuvo que atravesar. “No tuve acercamiento ni relación directa para transmitir nuestras preocupaciones e inquietudes sobre situaciones que estaban pasando. En ese sentido, no me sentía respaldado o empoderado por la dirigencia en la misión que estaba desarrollando”.

Por otro lado, el técnico paraguayo aseguró que no respetaron el acuerdo donde le prometieron volver a la categoría sub-20 tras su paso por el primer equipo. “Me llevaron al primer equipo. Fue siempre con la promesa de que después de todo yo volvería a ocupar mi cargo, que todo iba a seguir igual, porque había un trabajo que completar ahí. Entonces yo pensé que volvía a la Sub 20, con el convencimiento de que íbamos a seguir trabajando en ese plan. Lastimosamente, eso no fue así”.

Pese a los malos resultados, el técnico confía que los albos lograran evitar el descenso. “Hay un equipo, una mística de Colo Colo, una casta que tiene que aflorar e imponerse. El convencimiento que yo tengo es que este grupo de jugadores lo va a sacar adelante. Sí, me la juego enteramente porque Colo Colo no desciende”.