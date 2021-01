No tuvo ofertas: Martín Rodríguez vuelve a Pumas para la temporada 2021

Finalmente, Martín Rodríguez definió dónde se desempeñará durante la temporada 2021, pues el chileno no recibió ofertas de ningún equipo y volverá a vestir los colores de Pumas UNAM, club dueño de su pase.

El extremo chileno retorna al elenco felino tras finalizar su préstamo en Mazatlán, y aunque todo apuntaba que emigraría de la Liga MX, no llegó ningún ofrecimiento formal para hacerse con los servicios del “Tin”, por lo que se quedará con el club para afrontar el campeonato mexicano.

Durante los últimos meses, se vinculó al exColo-Colo con una posible transferencia a la Major League Soccer de los Estados Unidos, pero ninguno de los equipos supuestamente interesados en el chileno contactó de manera oficial a los Pumas, por lo que el jugador no tiene más opciones que quedarse en el cuadro universitario, pese a que en algún momento expresó su deseo de volver al Cacique.

Cabe destacar que la prioridad del futbolista nacional era dejar la institución, pues ni él ni el club tenían interés en continuar con el vínculo. De hecho, Andrés Lillini, entrenador de los Pumas, no lo tendría considerado para la temporada entrante, por lo que el panorama del chileno no es para nada alentador, ya que hasta hoy no cuenta con opciones reales para abandonar el equipo.

Ante ello, Martín Rodríguez será el único refuerzo del equipo felino de cara a este año, pues la delicada situación económica que atraviesa la institución no les permitió reforzarse para el campeonato Guard1anes 2021, donde debutarán el próximo sábado en su visita a los Xolos de Tijuana.