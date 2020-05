Martín Rodríguez se confiesa: “Volvería caminando a Colo-Colo”

Martín Rodríguez se encuentra de vacaciones, luego que el Clausura 2020 mexicano se diera por finalizado, producto de la pandemia del coronavirus.

El extremo, en su tiempo libre, aprovechó de realizar un Instagram Live, donde sus seguidores recurrentemente le preguntaron sobre un posible regreso a Colo Colo.

“Volvería caminando a Colo-Colo. Entiendo a todos ustedes que me quieren allá, pero las cosas no se dan. Tiene que haber un acuerdo entre las dos partes, siempre he estado dispuesto a volver y ellos son los que deciden”, confesó el jugador del Monarcas Morelia.

Además, el Tin puntualizó que “tengo que terminar mi préstamo en Morelia y que es con opción de compra. Me pueden comprar, sino tengo que volver a Pumas, dueño de mi pase”.

https://www.instagram.com/p/CAgB36yJDNI/