Gustavo Quinteros explicó sus obscenos gestos en triunfo de Colo-Colo: “Me arrepiento profundamente”

Este domingo Colo-Colo volvió a los abrazos tras una revitalizadora victoria por 1-0 en su visita a Deportes Antofagasta. Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo albo, pues su entrenador, Gustavo Quinteros, empañó una emocionante jornada al ser expulsado por sus gestos obscenos hacia Carlos Muñoz, atacante “puma”.

Finalizado el partido, el estratega del cacique se disculpó por lo ocurrido al borde de la cancha. “Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo. Hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal”, afirmó.

Además, aseguró que existieron provocaciones que lo llevaron a hacer el grosero gesto, pero que no justifican lo sucedido. “Hubieron provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice, así que me arrepiento profundamente de haberlo hecho”, explicó el entrenador.

“También quiero pedir disculpas a toda la gente que estuvo involucrada hoy. Más allá de las provocaciones, igualmente le pido disculpas a toda la gente del fútbol, porque ese gesto no refleja lo que yo soy como persona, y mucho menos lo que soy como profesional. Tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol, donde es la primera vez que sucede algo así“, añadió Quinteros.

“Le pido disculpas a toda la gente que se pudo haber sentido ofendida. No tengo más palabras para decir, simplemente que estoy arrepentido, que hice algo indebido, que tengo un compromiso de ahora en más, como profesional, de no repetirlo nunca más“, cerró el DT.