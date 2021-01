AC Milan se mantuvo como líder de la Serie A de Italia tras superar por 2-0 a Benevento

AC Milan derrotó por 2-0 a Benevento como visitante en un duelo válido por la Fecha 15 de la Serie A del fútbol italiano, importante victoria para el cuadro “rossonero”, que le permite mantenerse como líder exclusivo de dicha liga.

Los dirigidos por Stefano Pioli consiguieron tempranamente ganar ventaja, pues cuando se cumplían 15 minutos de juego, Frank Kessié marcó desde los doce pasos. Sin embargo, no todo era positivo, pues a los 33′ Sandro Tonali vería la tarjeta roja, esto luego de que el VAR confirmara una fuerte entrada del volante, dejando a la visita con un jugador menos por la mayor parte del encuentro.

Pese a la inferioridad numérica, el Milan supo sobreponerse y con un golazo de Rafael Leão a los 49 minutos selló este triunfo que le permite al equipo de Zlatan Ibrahimović recuperar la punta de la tabla, la cual le había arrebatado el Inter tras una abismal victoria por 6-2 sobre Crotone durante la jornada.

Con este resultado, AC Milan llega a los 37 puntos y es líder absoluto del Calcio italiano, y su perseguidor más cercano es el Inter de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que cuenta con 36 unidades luego de 15 fechas.

Ahora el cuadro “rossonero” se prepara para su siguiente desafío, donde recibirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo en San Siro, duelo pactado para el próximo miércoles a las 16:45 horas de nuestro país.

Another win despite all the adversities! 👊❤️🖤

Come iniziare bene il 2021. Dai Milan! 👊🔴⚫#BeneventoMilan #SempreMilan@emirates pic.twitter.com/8MdF35RwD2

— AC Milan (@acmilan) January 3, 2021