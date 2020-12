Partido entre Everton y Manchester City fue suspendido por brote de Covid-19

Para este lunes estaba programado el partido entre Everton y Manchester City, del cual se esperaba mucho ya que ambas escuadras se encuentran luchando en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, el compromiso tuvo que ser suspendido ante un brote de Covid-19 que afecta a los “Citizens”, y que suman a los cuatro casos reportados durante navidad.

“Después de la última ronda de pruebas de Covid-19, el club arrojó una serie de casos positivos, además de los cuatro ya reportados el día de Navidad“, señalaron.

“Todos los casos positivos que involucren a jugadores y personal tendrán un período de autoaislamiento de acuerdo con el protocolo de cuarentena de la Premier League y el gobierno del Reino Unido“, afirmaron a través de un comunicado.

Finalmente, el Manchester City indicó que su centro de entrenamiento será cerrado por un período de tiempo indeterminado, y que la burbuja sanitaria será sometida a pruebas antes de autorizar el retorno a los entrenamientos.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.

— Everton (@Everton) December 28, 2020