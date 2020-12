Cristiano Ronaldo: Veremos si mi hijo llega a ser jugador, pero toma bebidas y come papas fritas

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más destacados a nivel mundial por su trayectoria e importante presente en el cuadro de la Juventus.

El atacante conversó en medio de la ceremonia donde se escogió a los “Mejores del Siglo” (él salió electo el mejor futbolista) y habló sobre las posibilidades que su hijo pueda llegar a ser futbolista profesional.

“CR7” aseguró que le encantaría que su pequeño pueda ser futbolista, pero sus actitudes distan de lo que él espera. “Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces toma bebidas gaseosas y come papas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de hacer trote debe descansar en agua fría y no le gusta”.

El exReal Madrid aseguró que condiciones y talento tiene, pero debe sacrificarse un poco más. “Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo”.