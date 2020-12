“Chamagol” sufrió grave asalto en Santiago: “Me robaron todo”

Sebastián González, más conocido como “Chamagol”, fue víctima de un asalto durante la tarde de ayer. Según explicó en redes sociales, el comentarista deportivo se dirigía a su casa tras el triunfo de Coquimbo Unido sobre Huachipato, compromiso que transmitió por el CDF.

El reporte policial indica que el hecho ocurrió en Quilicura. En dicha comuna, un Mercedes Benz cortó el paso del exjugador de Colo Colo, desde el cual bajaron dos individuos que, con armas y rostros completamente cubiertos, le quitaron su vehículo.

“Hoy, después de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa, fui una víctima más de la delincuencia en Santiago. Encerrona con violencia”, publicó en Twitter.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado — Sebastián Gonzalez V. (@chamagol32) December 28, 2020

Pese al susto y el daño material, el exfutbolista aseguró que salió ileso. “Me robaron todo, pero estoy bien, físicamente no me paso nada. Están y andan desatados”, señaló.

“Dos horas después encontraron el auto chocado”, cerró “Chamagol”, quien contó con el apoyo de cientos de usuarios en las redes sociales.