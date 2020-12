Leo Messi desató una vez más la histeria en Barcelona: “Volvería a enviar el Burofax para pedir irme”

Una vez más, Leo Messi provocó un verdadero terremoto en el FC Barcelona. El delantero argentino, máximo referente del club catalán, conversó con el periodista Jordi Evole en el canal español La Sexta, y adelantó que no tiene claro si continuará en el club al finalizar la temporada.

“No tengo nada claro hasta que termine el año, voy a esperar que finalice la temporada, si no estaría incumpliendo lo que dije ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en conseguir títulos y no distraerme en otras cosas”, comentó Messi.

En lo mismo, adelantó que no ejercerá su derecho a negociar como jugador libre desde el 1 de enero del 2021, teniendo en cuenta que terminar contrato con el Barcelona el 30 de junio de ese año.

Sobre su futuro, Messi aseveró que: “yo sé que hay mucha gente del club, de Barcelona, el hincha, que todavía me quiere, que quiere que siga en el club. También se que hay otra gente que después de lo que pasó no está así. Pero voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mí, no tengo dudas. Y lo que me diga el corazón y la cabeza”, precisó.

“Pienso volver, me voy a quedar a vivir en Barcelona. Y quiero volver a Barcelona el día de mañana, porque cuando deje de ser jugador quiero estar en el club, de alguna manera, aportando en lo que sepa, es lo que quiero y lo que siento”, agregó “la pulga”.

Al finalizar, confirmó que volver a repetir lo sucedido al finalizar la temporada pasada: “volvería a enviar el Burofax para pedir irme. Sí, es una manera de formarlizar y hacerlo oficial. Yo lo venía diciendo todo el año…no todo el año, pero sí los últimos seis meses. Muchas veces le dije al presidente (Bartomeu) que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, y él no, no y no. (El burofax) era una forma de decir que me quería ir en serio”, indicó.