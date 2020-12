La insólita comparación de Caszely: Colo-Colo está jugando triste, como lo hizo Alexis Sánchez

Colo-Colo atraviesa una grave crisis institucional que lo tiene en el último puesto de la tabla de colocaciones, peleando por evitar el descenso a final de temporada.

El equipo de Gustavo Quinteros venía de una mini-racha positiva, en la que venció a Unión Española y consiguió igualar ante Universidad Católica en San Carlos.

De todas formas, el presente de los albos no se ve positivo. Misma sensación que refleja Carlos Caszely, histórico futbolista nacional que defendió la camiseta del cacique en reiteradas oportunidades.

El “Chino” aseguró en conversación con La Tercera que el nivel que ha mostrado Colo-Colo refleja la tristeza mental del equipo, comparándolo con el máximo goleador de la “Roja” Alexis Sánchez. “Siempre digo que Colo Colo está jugando triste. Y ese es el problema. Lo vimos jugar triste (a Sánchez) y al jugar así no te sale todo lo que quisieras. Cuando se juega alegre, como los brasileños, te salen muchas más cosas”.

Igual, Caszely recalcó que no cree que los albos terminen perdiendo la categoría. “Colo Colo se va a salvar por una razón muy simple: el año pasado a un equipo grande de este país (Universidad de Chile) lo salvó el estallido social. Y ahora la pandemia puede salvar a Colo Colo. No sé si se va a terminar el campeonato. Vamos a empezar a correrlo y no puede terminar más allá del 31 de enero”.