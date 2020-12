“Nivel descomunal”: Prensa trasandina se deshizo en elogios para Gabriel Arias a pesar de la eliminación de Racing en Copa Libertadores

Racing de Avellaneda no pudo reeditar lo hecho en el partido de ida y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América tras ser superado por Boca Juniors.

A pesar de la derrota por 2-0, Gabriel Arias fue la gran figura del encuentro, y la prensa trasandina llenó de elogios al portero nacional.

“El gran responsable de que Boca no goleara a Racing. Desde el inicio del partido, con el mano a mano a Soldano, dejó en claro que tendría un gran partido. También le atajó dos tiros de gol a Carlitos Tevez y otro mano a mano a Villa. Un nivel descomunal“, señaló Olé, quien además le dio la máxima calificación por su rendimiento.

En tanto, TyC Sports indicó que si no fuera por Arias, Racing podría haber perdido por al menos cinco goles. “Tapó muy bien un mano a mano clarísimo con Soldano y evitó el primero. Reflejos intactos para sacarle dos difíciles a Tévez, otra a Villa y otra más a Soldano. Nada que hacer en el gol de Salvio y aunque acertó el palo, Villa no lo perdonó en el penal. Si no hubiera sido por él, Racing perdía por cinco“, manifestaron.

Finalmente, La Nación puntualizó que “Arias pareció el único futbolista que estuvo a la altura de lo que estaba en juego. Todo lo que había mostrado la Academia en Avellaneda, desde la intensidad y la personalidad para protagonizar este tipo de partidos, no lo puso en el césped de La Bombonera”.