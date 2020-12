Pablo Milad por negociaciones de Rueda con Colombia: “Nosotros queremos acelerar este proceso”

Pablo Milad, presidente de la ANFP conversó de diversos temas con “Los Tenores” destacando entre ellos el presente de la selección chilena, donde asoma compleja la continuidad de Reinaldo Rueda.

En la conversación durante el programa, el exgobernador aseguró que se han retrasado las conversaciones entre la federación de Colombia y el técnico chileno a raíz del Covid-19, pues el presidente de dicha federación está contagiado. “Lamentablemente está en una situación delicada para conversar. Entre hoy y mañana me dijo que lo llamara. Yo no he tenido contacto con el profe. Nosotros queremos acelerar este proceso. Tenemos que definir situaciones”.

De todas formas, adelantó que si no se concreta su partida, deberán evaluar todos los escenarios posibles. “El presidente de la federación colombiana me pidió conversar con él con mucho respeto. Había una serie de situaciones familiares que no lo tienen tan gusto aquí en Chile. Me dijo que iría a Colombia por razones familiares y también para negociar. Si quisiera volver, tendríamos que sentarnos a conversar”.

Sobre la llegada del nuevo director deportivo de selecciones, Francis Cagigago, aseguró que será muy util en la planificación que tienen en mente. “Hemos visto que tiene un buen programa de trabajo, creando criterios pues no hay objetividad en diversas áreas. Hay que estructurar un plan integran con todos los clubes, pues ellos dotan a la selección. Se hará un plan integral en lo social y deportivo”.

Además aseguró que el fútbol joven se verá muy fortalecido. “Dentro de sus funciones, va a asesorar al directorio, algo inédito en el futbol. También vamos a aumentar un 25% del presupuesto del fútbol joven y vendrá un plan sudamericano para apoyar”.

Sobre el perfil que buscarían de un entrenador en caso que se concretara la salida de Rueda, Milad profundizó en los detalles a destacar. “Buscamos a alguien que los motive. Alguien con hambre de éxito. Es un desafío para el técnico. Tiene que ser un perfil con experiencia y manejo de jugadores”.