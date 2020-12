La Navidad Social de “Los Tenores” en Renca: Más de 100 niños llegaron a la emotiva jornada

Hasta el Estadio Municipal de Renca llegaron “Los Tenores” para festejar la “Navidad Social” junto a niños, niñas y profesores de la comuna.

En esta instancia, Carlos Costas, Juan Cristóbal Guarello, Cristián Arcos y Víctor Cruces compartieron junto a profesores y encargados del área deportiva.

Entre las disciplinas deportivas que lucieron en esta actividad, resaltaban el fútbol mixto, boxeo, voleibol, básquetbol, tenis y tenis de mesa, congregando a más de 100 niños y niñas.

Repartidos en las canchas de básquetbol y de fútbol estuvieron Diego Sáez y Patricio Barrera (“El Grillo del Gol”) respectivamente conversando con los jóvenes deportistas.

Claudio Castro, alcalde de Renca agradeció la invitación y apeló a la sintonía de “Los Tenores”, realizó un llamado a la gente joven a tomar medidas de precaución y evitar los contagios. “Este es un programa que escucha muchísima gente y hemos visto desde la experiencia cualitativa, que hombres y mujeres jóvenes contagiados son por carretes de fin de semana. El llamado es cuidarnos”.

Carlos Palacios, delantero de la Unión Española también llegó al estadio y conversó junto a los “Tenores”, aprovechando de contar sus orígenes en Renca. “Me siento muy cómodo aquí. Aquí es donde paso todos mis días. Me sé todos los caminos y atajos. Comencé jugando en un club, teníamos allá una cancha, pero ahora hay unos departamentos. Fui a trabajar a Recoleta Chacabuco con Lee-Chong. Después fui a un campeonato en el Monumental, ahí tuve grandes actuaciones y Jaime Carreño que trabajaba en la Unión Española me dijo que me fuera para allá, que iba a ser un gran apoyo para míA los 16 me di cuenta que quería ser futbolista”.

La emotiva actividad también congregó la presencia de “Santa Cool”, histórico personaje que aparece a final de año en el programa deportivo, que aprovechó de entregarle regalos a todos los niños presentes, además de a “Los Tenores”.

Revisa además algunas de las imágenes de lo que fue la ceremonia de premiación para todos los niños: