El partido que persigue a diario a Gianluigi Buffon: “Lo pienso tres o cuatro veces por semana”

El experimentando arquero de la Juventus, Gianluigi Buffon, sorprendió este lunes al confesar que hay un partido que no lo deja vivir en paz, pese a que han pasado largos meses de aquel compromiso.

El meta actuaba en el PSG y los franceses habían ganado en el duelo de ida de octavos de final al Manchester United por la Champions League. Todo estaba encaminado para meterse a cuartos, pero en la vuelta los “Diablos Rojos” remontaron con un gol sobre la hora y con responsabilidad de él, terminando 3-1 a favor de los ingleses.

“Es un partido en el que pienso al menos tres o cuatro veces por semana. Me despierta muchos lamentos. Estaba seguro de que esta temporada habríamos llegado a la final, de eso estaba seguro. En Manchester ganamos un partido enorme por 2-0 con goles de Kimpembe y Mbappé, con una gran demostración de fuerza”, comenzó diciendo Buffon a L’Equipe.

Tras ello, añadió que “lamentablemente me culpo de un error increíble. Un fallo que, con la experiencia que tuve, no debería haber cometido. Creímos que era un trámite y me dejé llevar. Era como si ese partido fuera de poco valor porque ya habíamos ganado 2-0 en el partido de ida y ellos, los pobres, tenían dos jugadores disponibles y nueve jóvenes”.

Finalmente, cerró diciendo: “No era el Buffon habitual. No tenía la fuerza ni la energía y yo también me dejé llevar“, afirmó.