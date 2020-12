Compañero de Mauricio Isla en el Flamengo acusó a un jugador del Bahía por dichos racistas

El pasado fin de semana, el Flamengo derrotó en un infartante partido al Bahía por 4-3, lo que además marcó el debut en las redes del chileno Mauricio Isla.

Sin embargo, no todo fue alegría en el “Mengao”, ya que el mediocampista Gerson acusó al colombiano Juan Pablo Ramírez de racismo, puesto que el cafetalero le habría dicho “calla la boca, negro”.

“No basta con no ser racista, hay que ser antirracista. De nada sirve tener el discurso, hacer campaña y no ponerlo en práctica en todos los aspectos de la vida, incluso en el campo“, señaló el jugador del Flamengo mediante un comunicado.

Por su parte, Juan Pablo Ramírez rechazó las acusaciones, mientras que el Bahía aseguró que en estas ocasiones “es indispensable, imprescindible y fundamental que la voz de la víctima sea predominante en casos de esta naturaleza. Por ello, se decidió retirar de inmediato al jugador de las actividades del equipo hasta que concluya la investigación“.

El presidente del Bahía ya se comunicó con Gerson para solidarizar con él, y se iniciará una investigación contra Ramírez, donde arriesga multas e incluso años de prisión.

A noite de domingo foi de alegria pela vitória, mas de revolta pelo triste episódio. Nossa virada passou diretamente pelos seus pés, @GersonSantos08. E ninguém vai te calar. Nem hoje e nem nunca! A Nação está contigo, Coringa! ✊🏾 #RacismoNão 📸: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/Ia7X2dc0X9 — Flamengo (@Flamengo) December 21, 2020