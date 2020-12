Carlos Palacios y su positivo balance del 2020: Pasaron cosas que nunca imaginé, como estar en la selección

Carlos Palacios, delantero y joven figura de Unión Española estuvo presente en la “Navidad Solidaria de Los Tenores”, actividad que reunió a más de 100 niños y profesores deportivos.

La “Joyita” fue parte del panel y aseguró sentirse muy feliz de estar en el estadio, pues lo conoce de memoria. “Cómodo. Aquí es donde paso todos mis días. Me sé todos los caminos y atajos”.

De paso, entregó detalles de cómo arrancó su trayectoria como futbolista. “Comencé jugando en un club, José Cardán. Teníamos allá una cancha, pero ahora hay unos departamentos. Fui a trabajar a Recoleta Chacabuco con Lee-Chong. Después fui a un campeonato en el Monumental, ahí tuve grandes actuaciones y Jaime Carreño que trabajaba en la Unión Española me dijo que me fuera para allá, que iba a ser un gran apoyo para mí. Descubrí que me quería a dedicar a esto con el tiempo, cuando niño era diversión, con el pasar del tiempo era como una responsabilidad. A los 16 me di cuenta que quería ser futbolista. Veía muchos jugadores que habían marcado en historia en el futbol, donde más me llamó la atención”.

Haciendo un balance de lo que ha sido esta temporada, el atacante no escondió su felicidad al recordar todo lo que ha vivido en el 2020. “La verdad fue un año muy bueno para mí. Totalmente positivo, me pasaron cosas que nunca imagine, que nunca espere. Lo de la selección, también fui papa. Fueron cosas que fueron marcando un antes y después en mi vida. Tampoco esperaba ser protagonista en mi equipo, hay muy grandes jugadores, un camarín difícil por la calidad de jugadores que hay. Fue algo que no esperaba. Lo de la selección, compartir con ellos, la generación dorada, que te dan mucho para aprender. Todos me recibieron de muy buena manera. En eso, muy contento”.

Sobre su paso en la “Roja”, reveló con qué jugador tuvo mayor afinidad. “Con Fabián Orellana hicimos buena conexión. Me dijo que me había visto jugar, que tenia comentarios míos. Me recibió muy bien, me dio consejos. En los entrenamientos me ayudaba. No me esperaba nada de eso, que un jugador importante de Chile venga a darle comentarios positivos a una persona que recién está empezando”.

Por su relación con el extenor Ronald Fuentes, valoró todo lo que ha aprendido de su persona. “Es una muy buena persona. tengo muy buena relación. Me ha enseñado muchas cosas. Ruptura, apariciones por sorpresa. La libertad de jugar como extremo. Me ha ayudado con el tema de los perfiles. Ha sido muy positivo para mí. Su cuerpo técnico sabe mucho y te entrega herramientas”.

Ante la inminente partida de su compañero de ataque Cristián Palacios, lamentó lo que pueda ser su salida anticipada. “Nos llevamos muy bien. Hicimos muy buena conexión. Casi siempre estamos en contacto, lo voy a sentir un poco si se va. Siempre anda sonriendo y alegrando al grupo. Lo vamos a extrañar”.

La “Joyita” cerró su visita revelando dónde le gustaría jugar en un futuro cercano. “Me gustaría jugar en Boca Juniors”.