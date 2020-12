Lorenzo Antillo: Desde el partido suspendido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta nunca más se respetó el protocolo sanitario

Dos partidos del Campeonato Nacional y otros tantos del torneo de Primera B han debido ser suspendidos ante los contagios por Covid-19 entre los jugadores.

Este panorama vuelve a abrir la incógnita sobre la factibilidad de seguir disputando los partidos, o de terminar el campeonato ante la emergencia sanitaria.

En conversación con El Mercurio, el presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, criticó el actuar de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) respecto a estos nuevos casos de contagio, afirmando que todo partió desde el suspendido partido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta.

“Desde ahí, el protocolo Covid nunca más se respetó. Desde ese momento la ANFP quedó amarrada con una forma errática de hacer las cosas. El protocolo establecía que no se iban a suspender partidos y que los clubes haríamos todos los esfuerzos para jugar. Todos cumplimos hasta que pasó lo de Colo-Colo“, señaló.

“De ahí en adelante, lo que se aprobó en el consejo dejó de existir. El directorio de la ANFP debe informar sobre cambios de protocolo. ¿Si el campeonato debe terminar o suspenderse por covid? Se debe terminar. Ahora sin un procedimiento claro, será un desastre“, aseguró el mandamás itálico.

Finalmente, Antillo agregó que “sacrificar la Copa Chile es una alternativa que no hay que descartar“.

Quien también apuntó a la ANFP como responsable de la suspensión de partidos fue el gerente deportivo de O’Higgins, Pablo Hoffmann, aseverando que estos se deberían jugar con los jugadores que en el momento se encuentren habilitados para hacerlo, tal como ocurre con Conmebol.

“Lo más preocupante es que algunos clubes incumplen los protocolos afectando la salud de sus jugadores, la de los rivales y la del resto de la población, faltando a la confianza de las autoridades, en especial a la ministra del Deporte (Cecilia Pérez), que se jugó para que comenzáramos nuestras actividades”, manifestó.

“Se conversó en esa oportunidad que aquellos que se vieran afectados debían ocupar jugadores habilitados. Así ocurre en competencias de Conmebol. No me explicó por qué en Chile eso no ocurre. Es algo que las autoridades de la ANFP deben explicar”, sentenció Hoffmann.