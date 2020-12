Gustavo Quinteros descartó renunciar a la banca de Colo Colo tras victoria ante Unión: “Si fuera cobarde ya me habría ido”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló tras la trascendental victoria de los albos como visitantes ante Unión Española , que los volvió a llenar de ilusión en salvarse del descenso.

“Era el partido que teníamos que ganar si no quedábamos muy lejos, pero el próximo también será lo mismo (…) hoy se jugó bien, y logramos vencer, aunque terminamos un poco como siempre”, comenzó diciendo el DT en los micrófonos del CDF.

Tras ello, añadió que “perdimos a Insaurralde y tres laterales, entonces tenemos que inventar en esa posición a un pibe que es un muy buen central. Pero el equipo tuvo orden y estuvimos nerviosos como siempre. Cuando nos empataron se notó el bajón y nosotros nos bloqueamos, pero eso lo estamos mejorando y cada vez tenemos que hacerlo mejor“.

¿Renuncia de Marcelo Espina a la gerencia técnica? “Con Marcelo yo tenía una excelente relación. Es una gran persona y un tipo muy profesional. Él me dijo que no era un tema deportivo, si no que un tema interno que él iba a explicar. Lamentablemente se va, pero hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta. Él ahora está fuera de la institución y es una baja que vamos a sentir”, manifestó el estratego.

¿Pensó en renunciar a la banca de Colo Colo? “Si yo fuera cobarde ya me habría ido. Estamos en un momento complicado y tenemos ganas de seguir luchando, estamos muy motivados. Es la única manera de revertir esto, será difícil, pero ojalá que hoy sea el inicio para revertir esto”, cerró Quinteros.