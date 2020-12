Walter Montillo quiere ser opción ante Deportes Iquique: “Estoy a disposición del entrenador para el domingo”

Desde el pasado 22 de noviembre, cuando Universidad de Chile empató como forastero ante Everton, que Walter Montillo no ha vuelto a jugar debido a una lesión muscular, lo cual lo marginó del Clásico Universitario, que más tarde sería suspendido, y del partido frente a Audax Italiano.

Sin embargo, el jugador parece haber superado sus problemas físicos, y en conversación con el programa 100% Azules afirmó estar “a disposición del entrenador para el domingo“.

“Me quiero ganar un lugar en el equipo titular, el puesto se pelea con mucha lealtad. El fútbol está muy parejo ahora”, agregó el volante.

Además tuvo palabras para la frustrada negociación con Azul Azul, lo que lo llevó a tomar la decisión de colgar los botines. “Se dilató mucho el tema de mi renovación. Yo lo único que había pedido era un plazo. Si bien se podría haber extendido un año más, no pasó y me voy feliz. No tengo nada que reprochar”, señaló.

“Mi retiro no tiene vuelta atrás; fue por un tema de tiempo. Mi hijo mayor ya sabe que va a estudiar allá. Queda solo disfrutar, de mis compañeros, de los que trabajan en el club, de ustedes”, aseguró Montillo.

Finalmente, la “Ardilla” manifestó que “me han llamado de Cruzeiro, de Tigres. Pero estaría faltando a mi palabra, y yo prometí que esta iba a ser mi última camiseta“.

