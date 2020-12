Montillo confirmó su retiro a fin de temporada: “Quiero que esta sea mi última camiseta”

Walter Montillo, mediocampista de Universidad de Chile anunció que no seguirá jugando al fútbol profesional tras el final de temporada.

En un video publicado en las redes sociales de los azules, el exSantos confirmó que seguirá defendiendo la camiseta de la U hasta finales de enero. “He tomado una decisión de continuar con mi contrato hasta el 31 de enero. Para lo que vine, ayudar al club. Después daré un paso al costado, voy a retirarme del fútbol profesional“.

El habilidoso futbolista aseguró que se retira cumpliendo el compromiso que tenía con los azules. “Quiero que esta sea mi última camiseta. Esto no le hace bien a mis compañeros, con todo lo que se viene hablando. Me gusta estar en los medios hablando de fútbol y no de este tema. Necesitaba matricular en la escuela y lo hice en Argentina”.

También tuvo palabras de agradecimientos para las muestras de cariño de la gente. “No quiero que haya especulaciones de que me voy a otro club. Hablé con quien tenía que hablar. Les agradezco las muestras de cariño. Creo que es momento de concentrarnos en lo futbolístico y poder disfrutar los últimos dos meses de jugador profesional”.

Montillo cerró el video asegurando que es una decisión especial. “Creo que era la mejor manera de desactivar un poco todo esto. Es un día difícil, especial para mí y mi familia. Pero no tengo dudas que lo que venga será mejor”.