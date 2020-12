Depende de otros resultados: Inter buscará meterse en la siguiente fase de Champions League enfrentándose al Shakhtar

Desde las 17:00 horas, el Inter de Milán se enfrentará al Shakhtar Donetsk con la ilusión de clasificar a la siguiente fase de la Champions League.

Sin embargo, el conjunto “Nerazzurri” no la tiene fácil, ya que no dependen de ellos mismos para avanzar en el certamen europeo. Los dirigidos por Antonio Conte tienen que ganar sí o sí, y deberán esperar a que el Real Madrid no sume ninguna unidad ante el Borussia Mönchengladbach.

Además, Arturo Vidal fue descartado para este partido por molestias físicas, mientras que Alexis Sánchez asoma como suplente.

El Shakhtar también se está jugando su opción de meterse entre los mejores 16 equipos de Europa, por lo que se espera un emocionante partido, y que tú podrás seguir junto a la transmisión de ADN Deportes.

