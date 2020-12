Conte en la previa de duelo clave por Champions: “Arturo Vidal no estará disponible”

Antonio Conte, técnico del Inter de Milán analizó en conferencia de prensa la previa del encuentro que deberán jugar por la UEFA Champions League.

Los itálicos necesitan ganar ante el Shaktar Donetsk (y esperar otros resultados) para poder meterse en la siguiente fase del torneo continental. Uno que no estará es Arturo Vidal, así lo confirmó su entrenador. “Arturo no está disponible para el partido de mañana. Arriesgarlo significa que habrá riesgo de alargamientos de lesión y tiempos de recuperación. Sinceramente en esta zona (mediocampo) no nos lo podemos permitir”.

De hecho, aseguró que deberán salir con una mentalidad muy ganadora para evitar complicaciones. “Entonces, no está disponible. Arturo es un futbolista de experiencia, ha jugado gran parte de la competición, lo lamentará mucho, pero ante el Borussia ganamos sin él. Entonces, jugaremos con la conciencia de un gran equipo. Compensaremos las ausencias sin buscar excusas”.

El técnico aprovechó de motivar a sus jugadores en la antesala del partido. “Tendremos bajas importantes, pero las dificultades deben ensalzarnos: será aún mejor para estar más fuertes y más unidos, para enfrentar las dificultades”.

El duelo entre el Inter y Shaktar será el día miércoles a contar de las 17:00 horas y transmisión de ADN Deportes.