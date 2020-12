Miralem Pjanic se lanza contra el técnico del Barcelona: “En mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago”

El bosnio Miralem Pjanic se mostró sumamente molesto en una entrevista que concedió a la Gazzetta dello Sport, debido a que desde que llegó al Barcelona proveniente de la Juventus, ha sumado muy pocos minutos bajo las órdenes de Ronald Koeman.

El futbolista aseguró sentirse decepcionado por lo poco considerado que han sido con él desde el cuerpo técnico catalán.

“Honestamente, yo tampoco entiendo porqué estoy en esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos. Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno, estoy listo”, dijo en una entrevista publicada por el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

“No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien”