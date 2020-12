El técnico del Barcelona se desespera por el bajo rendimiento del equipo en la Liga Española

El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, golpeó la mesa por el bajo rendimiento que el equipo ha evidenciado en la Liga Española, cayendo sorpresivamente en el último partido por 2-1 ante el modesto Cádiz.

“Todavía en nuestro ataque muchas jugadas salen del pie de Messi. Estoy de acuerdo en que (cuando se pierde) se busca a Messi como el principal culpable, porque es el mejor del mundo, pero Leo no comete errores defensivos. Nos han marcado goles que no podemos encajar”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Tras ello, el estratego se mostró muy preocupado por el resultado del último compromiso en calidad de visitante.

“Hay una diferencia entre perder un partido como el del sábado y hacerlo en un campo como el del Atlético. Hay que ver cómo nos marcan, nuestra efectividad. Yo soy alguien que no hace teatro, y no escondo mi enfado, y ayer se lo dije a mis jugadores. No se pueden aceptar goles que hemos encajado en algunos partidos”, cerró.