“Kero estar solo”: Hinchas de Colo Colo se lamentan a puro meme

Cada vez se pone más oscuro el panorama para Colo Colo, después del empate de visita frente a Huachipato este sábado en Talcahuano.

Y para pasar el trago amargo, los hinchas se volcaron a las redes sociales compartiendo mensajes y memes.

Acá, una selección:

No sé si me amarga más colo colo o leerlos a ustedes, creo que la segunda

¿Qué diablos te pasó @ColoColo ?: Estai más penca que el amor que me prometía mi ex poh weona. #Suazo pic.twitter.com/4awD50UNsP

Expect nothing

Expect something

Get disappointed

Repeat process.

Life of a Colo-Colo fan in 2020. Aguante my friends. All I can say… 🖤

— Colo-Colo in English (@CaciqueENG) December 5, 2020