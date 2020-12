Borghi sobre la opción de que Valdivia y Fernández jueguen juntos en Colo Colo: “En algún tiempo lo hicieron y lo hicieron bien”

El actual comentarista deportivo y exentrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, analizó la vuelta de Jorge Valdivia al club, y si el “Mago” puede jugar junto a Matías Fernández en el mediocampo del equipo.

“¿Si pueden jugar Matías y Valdivia juntos? Yo creo que sí. Hay que ver las circunstancias, hay que ver el resultado. Si es que tiene que ir a buscar un resultado, si es que está muy cerrado el equipo rival“, sostuvo el conversación con RedGol.

En esa línea, añadió que “evidentemente con ellos hay que tener mucho apoyo en el mediocampo. En algún tiempo lo hicieron y lo hicieron bien. Pero claro, han pasado bastantes años. Yo creo que va a depender de las necesidades que tenga el equipo y del resultado“.

Finalmente, Borghi indicó sobre Valdivia que “el talento y la categoría no se van. El problema es el físico. Cuando uno quiere hacer cosas de cuando pibe, pero el cuerpo no responde, es algo que hay que ver en cancha y nadie más que Quinteros podrá ver si estas condiciones están o no“.