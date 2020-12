Técnico del Benfica se lanzó con todo contra Lionel Messi: “No tiene nada de pasión”

Jorge Jesús, técnico del Benfica disparó con todo en su conferencia de prensa tras recordar la importancia de Diego Maradona en la historia del fútbol.

Comparando a las dos grandes estrellas vigentes, el exentrenador del Flamengo no se guardó nada contra Lionel Messi. “Yo pienso que hoy, de los dos grandes jugadores del mundo, que son Ronaldo y Messi, Ronaldo tiene un poquito de eso; Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión”.

Por otro lado, se deshizo en palabras de elogio para la figura del “Pelusa” y lo que significó su impacto a nivel mundial. “Maradona era un jugador top del mundo, de los mejores, como todos lo saben. Pero además tenía pasión por el juego. Nació para ser jugador de fútbol. Él nació con todo, con ese talento. No es un producto trabajado, fue un producto criado. Ya nació así. Y todo ese amor que sentía por la pelota, por el juego”.

Maradona sigue recibiendo muestras de reconocimiento y grandeza a lo largo de todo el mundo, entre ellos, técnicos del fútbol brasileños como Renato Gaúcho que se puso la camiseta del “10” para dirigir.