Jorge Valdivia juega al misterio con su fichaje en Colo-Colo: “Todavía no vuelvo”

Jorge Valdivia está a detalles de ser presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo por los próximos tres meses para intentar sacar a los albos del último puesto.

El “Mago” llegó hoy en la mañana hasta la clínica Meds. Allí le confesó a ADN Deportes que “Todavía no vuelvo”, pues restan detalles para cerrar el contrato.

Consultado sobre cuáles son los detalles que restan por arreglar, Valdivia aseguró que son “Los normales nomás, no pasa nada”. De todas formas, no quiso seguir hablando al momento de ingresar a su automovil. “Ustedes saben que no puedo”.