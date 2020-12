Quique Setién reclama su indemnización: El Barca no me ha llamado para decir que estoy cesado

Quique Setién fue técnico del FC Barcelona durante parte de la temporada pasada, dejando su cargo luego de la estrepitosa caída ante el Bayern Munich por la UEFA Champions League.

El entrenador ha reclamado en diversas oportunidades que desde el club nunca se comunicaron formalmente con él para decirle que estaba desvinculado.

En conversación con Cadena COPE, el exBetis aseguró que a la fecha, desde el cuadro blaugrana no ha tenido contacto con nadie. “El Barça no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado”.

De paso confesó que le llamó mucho la atención los graves problemas que existían en la institución. “Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible”.